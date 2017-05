Caruta lovita in plin de o dubita, la Ciprian Porumbescu, dupa ce soferul a adormit la volan VIDEO

In urma impactului carutasul a fost proiectat pe asfalt si ranit. El a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Accident rutier in comuna Ciprian Porumbescu, miercuri dupa-amiaza. Un tanar, in varsta de 22 de ani, pe nume Bocea Ioan, din Paltinoasa, in timp ce conducea o dubita a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-o caruta. In urma impactului, carutasul, un barbat de 38 de ani, din localitate, a fost proiectat pe asfalt iar caruta a plonjat in gardul unei locuinte. Potrivit martorilor, imediat dupa producerea accidentului soferul a plecat de la fata locului si a revenit dupa 15 minute. O femeie care locuia in zona, l-a vazut pe carutas zacand pe asfalt si a sunat la 112. La fata locului au ajuns pompierii care l-au preluat si transportat pe barbat la Spitalul Judetean Suceava. De asemenea, la locul accidentului au ajuns si politistii. Soferul le-a declarat acestora ca a provocat accidentul pentru ca ar fi adormit la volan. Politistii urmeaza sa stabileasca circumstantele exate in care s-a petrecut accidentul. La spital carutasul a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral cu pierdere de cunostinta, plaga frontala si contuzie toraco-abdominala(vezi declaratii Mihaela Munteanu, medic UPU Suceava).