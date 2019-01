Un tanar a intrat cu masina intr-un copac, la Serbauti FOTO

Un tanar de 20 de ani, din comuna Volovat, a ajuns la spital, dupa ce s-a izbit cu masina intr-un copac. Vineri noapte, acesta, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209D, din directia comunei Serbauti catre satul Calineati, dupa o curba la stanga, din cauza neadaptarii vitezei de deplasare, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a lovit un copac.

In urma impactului tanarul a suferit leziuni, fiind transportat cu ambulanta la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pentru investigatii de specialitate.

Intrucat nu au fost gasite documente asupra soferului, acesta a fost verificat in bazele de date ale politiei ocazie cu care s-a constatat faptul ca nu poseda permis pentru nicio categorie de vehicule.

Tanarul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ si i s-au recoltat probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.