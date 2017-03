Un tanar a scapat ca prin minune dupa ce s-a rasturnat cu TIR-ul intr-o curba periculoasa, la Vama GALERIE FOTO

In urma accidentului autovehiculul a fost distrus complet.

Accident spectaculos de circulatie la Vama. Un TIR plin cu marfa a fost distrus complet dupa ce s-a rasturnat intr-o curba. In noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 00.30, un tanar de 24 ani, din municipiul Bacau, in timp ce conducea ansamblul de vehicule format din autoutilitara si semiremorca, pe DN 17 din comuna Vama, din directia Gura Humorului spre Campulung Moldovenesc, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, nu a adaptat o viteza corespunzatoare la conditiile de drum, a pierdut controlul directiei de mers, a intrat in derapaj, dupa care a patruns pe sensul opus de mers, si a parasit partea carosabila pe un teren viran. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala a soferului. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral usor fara pierdere de constiinta, contuzie toraco-abdominala simpla, refuzand internarea.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ si i s-a recoltat o mostra biologica de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.