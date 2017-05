Un tanar aflat pe un motociclu a fost accidentat de o soferita care nu i-a acordat prioritate de trecere, in municipiul Suceava

Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.

Un tanar aflat pe un motociclu a fost accidentat de o soferita care nu i-a acordat prioritate de trecere. Miercuri, in jurul orei 13.00, in timp ce conducea autoturismul pe B-dul George Enescu din municipiul Suceava, o localnica de 56 de ani, a efectuat un viraj la stanga pentru a intra pe strada Lalelelor, fara sa se asigure si fara sa acorde prioritate de trecere motociclului condus de un tanar de 18 ani din comuna Moara, intrand in coliziune cu acesta. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a conducatorului mopedului, care a refuzat sa fie transportat la spital, pentru investigatii medicale.Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.