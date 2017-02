Un tanar baut s-a rasturnat cu masina pe cupola dupa ce a pus la pamant un gard, la Moldovita

In urma accidentului, a rezultat ranirea conducatorului auto, care nu a anuntat politia si a plecat la domiciliu, fiind ulterior identificat de politisti.

Un tanar baut s-a rasturnat cu masina dupa ce a pus la pamant un gard. In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 02.30, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba pe DJ 176, din comuna Moldovita, un localnic de 19 ani, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila, a lovit gardul imprejmuitor al unui imobil, pe care l-a distrus pe o lungime de circa zece metri, dupa care s-a rasturnat pe cupola. In urma accidentului, a rezultat ranirea conducatorului auto, care nu a anuntat politia si a plecat la domiciliu, fiind ulterior identificat de politisti. Intrucat prezenta leziuni, tanarul de 19 ani a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Cel in cauza a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,37 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au prelevat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia", ce va fi solutionat procedural.