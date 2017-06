Un tanar baut si cu numere false la masina a accidentat mortal o femeie, la Bunesti

Soferul de 21 de ani a fost intial retinut pentru 24 ore, fiind ulterior pus sub control judiciar pentru 60 de zile, printr-o decizie a Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni.

Accident rutier mortal, produs vineri seara de un tanar baut, in localitatea Bunesti. Soferul de 21 de ani, pe nume Dediu Mihai, aflat la volanului unui bolid de lux cu numere de inmatriculare provizorii, a lovit cu masina o femeie care se deplasa pe partea dreapta a drumului, in aceeasi directie de mers. In urma impactului extrem de violent, femeia de 49 de ani a fost proiectata pe carosabil, in partea din fata a autoturismului si a decedat pe loc din cauza leziunilor grave suferite. La fata locului au ajuns politsitii, care in prima faza au constatat ca soferul era baut, acesta avand la verificarea cu aparatul etilotest o alcoolemie de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat. Dediu Mihai a fost condus la Spitalul Judetean Suceava, unde i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Ulterior, politistii au descoperit ca autoturismul implicat in accident a fost radiat din Belgia iar placutele cu numerele de inmatriculare au fost atribuite unui alt numar. Din primele verificari a reiesit ca vina pentru producerea ccidentului apartine atat pietonului, care se deplasa pe partea dreapta a carosabilului si nu pe acostament, cat si conducatorul auto care se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Soferul de 21 de ani s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de: ucidere din culpa, conducerea unui autoturism neinmatriculat si cu numar fals de inmatriculare de catre o persoana care are alcoolemie peste limita legala. Acesta a fost intial retinut pentru 24 ore, fiind ulterior pus sub control judiciar pentru 60 de zile, printr-o decizie a Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni.