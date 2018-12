Un tanar beat a accidentat mortal o femeie si a fugit de la locul faptei, la Straja

Soferul a fost retinut pentru 24 de ore.

Un tanar beat a accidentat mortal o femeie si a fugit de la fata locului. Tragedia s-a petrecut pe DJ 209G, din comuna Straja. Miercuri, in jurul orei 17.20, in timp se deplasa in calitate de pieton pe partea stanga drumului, o localnica de 39 de ani, a fost acrosata si accidentata mortal de un autoturism inmatriculat strainatate, al carui conducator auto a parasit locul accidentului.

In urma masurilor si a investigatiilor efectuate de politisti, conducatorul auto implicat in accident a fost identificat ca fiind un tanar de 21 de ani, din aceeasi localitate.

Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "ucidere din culpa", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului" si "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia", conducatorul auto de 21 de ani fiind retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.