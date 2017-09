Un tanar beat a intrat cu masina intr-un autoturism parcat, la Campulung Moldovenesc

Tanarul de 24 de ani, din comuna Sadova, avea o alcoolemie de 1,03 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un tanar beat a intrat cu masina intr-un autoturism parcat. Duminica dimineata, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei, din municipiul Campulung Moldovenesc, in apropierea intersectiei cu strada Liceului, din cauza vitezei excesive si a starii avansate de ebrietate in care se afla, un tanar de 24 de ani, din comuna Sadova, a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a izbit de un autoturism parcat pe partea dreapta. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,03 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.