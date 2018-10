Un tanar beat a intrat cu masina intr-un parapet, la Paltinoasa

Tanarul de 23 de ani avea o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un tanar beat a intrat cu masina intr-un parapet. Sambata, in jurul orei 05.30, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2E, in localitatea Paltinoasa, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum si a faptului ca se afla sub influenta bauturilor alcoolice, un localnic de 23 de ani, a patruns pe DN 17, cu intentia de a efectua virajul la dreapta spre orasul Gura Humorului. Tanarul a pierdut controlul asupra directiei de mers si a lovit parapetul metalic din fata unui magazin situat pe sensul opus. In urma impactului, nu au rezultat victime, ci doar avarierea autoturismului si distrugerea partiala a parapetului metalic.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".