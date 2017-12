Un tanar beat si cu permisul suspendat a intrat cu masina intr-o autoutilitara parcata, la Malini

Politistii i-au solicitat tanarului de 22 de ani sa se supuna testului cu aparatul alcooltest insa acesta nu a putut efectua testarea, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemie.

Un tanar beat si cu permisul suspendat a intrat cu masina intr-o autoutilitara parcata. Sectia 7 Politie Rurala Malini a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" despre faptul ca, pe o strada din localitate, a avut loc o tamponare intre doua autovehicule, iar unul dintre conducatori auto este sub influenta bauturilor alcoolice.Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, joi, ora 19.30, in timp ce conducea autoturismul pe strada Butnarenilor din comuna Malini, un localnic de 22 de ani, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu o autoutilitara parcata pe partea dreapta a drumului public. Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat tanarului de 22 de ani sa se supuna testului cu aparatul alcooltest insa acesta nu a putut efectua testarea, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Totodata, in urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca, tanarul de 22 de ani figureaza cu permis de conducere suspendat pentru perioada 18 noiembrie -15 februarie 2018. Politistii au intocmit in cauza dosar penal aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului" si "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.