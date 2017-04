Un tanar beat si fara permis a furat masina fratelui si a plecat la plimbare, la Stulpicani

Tanarul de 22 de ani, din orasul Frasin, avea o alcoolemie de 1,03 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un tanar beat si fara permis a furat masina fratelului si a plecat la plimbare. Luni, in jurul orei 20.00, Politia orasului Frasin a fost sesizata prin "S.N.U.A.U 112" despre faptul ca, un tanar ce nu detine permis de conducere, a sustras un autoturism si-l conduce pe raza comunei Stulpicani, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii deplasati la fata locului, au identificat pe raza comunei Stulpicani, pe o ulita infundata, autoturismul sustras si un tanar de 22 de ani, din orasul Frasin, aflat in stare de ebrietate, despre care, fratele sau de 25 de ani, din aceeasi localitate, a afirmat ca i-a sustras autoturismul din curtea locuintei si l-a condus pe drumurile publice. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul de 22 de ani nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,03 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "furt in scop de folosinta", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului", ce va fi solutionat procedural.