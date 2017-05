Tanarul de 20 de ani, din municipiul Suceava, avea o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un tanar beat si fara permis a incercat sa fuga de politisti, dar a intrat cu masina intr-un sant. In noaptea de sambata spre duminica, ora 01.30, in timp ce actiona pe raza comunei Zvoristea, o patrula din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Adancata a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa din sens opus, ocazie cu care, conducatorul auto, un tanar de 20 de ani din municipiul Suceava a oprit, dupa care, a efectuat manevra de mers inapoi, intrand in santul de pe marginea drumului. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Totodata, intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,76 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-a recoltat o singura proba biologica in vederea stabilirii alcoolemiei, tanarul refuzand recoltarea celei de-a doua probe. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.