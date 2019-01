Un tanar beat si fara permis a intrat cu masina intr-un gard si a fugit de la fata locului. Acesta a fost gasit de politisti la aproximativ doi kilometri de locul producerii accidentului. Evenimentul rutier a avut loc in noaptea de miercuri spre joi pe raza localitatii Todiresti. In jurul orei 02.00, Sectia 5 Politie Rurala Darmanesti a fost sesizata despre faptul ca a avut loc un accident soldat cu pagube materiale, respectiv un autoturism a intrat in gardul unui imobil, iar conducatorul auto a plecat de la fata locului. Politistii au plecat in cautarea soferului fugar. Acesta a fost depistat de oamenii legii la iesirea din satul Costana si identificat ca fiind un tanar de 20 de ani din comuna Balaceana.

Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au mai stabilit si faptul ca, acesta nu detine permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Tanarul s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante.