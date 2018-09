Un tanar beat si fara permis a intrat cu masina intr-un podet. Doi minori au fost raniti

Un tanar beat si fara permis a intrat cu masina intr-un podet. Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica pe DN 2E, in afara localitatii Berchisesti. Un tanar de 22 de ani, din comuna Valea Moldovei, pe fondul vitezei excesive si a lipsei de experienta in conducere, ce nu poseda permis de conducere, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune laterala cu bordura unui podet. Din accident, a rezultat ranirea a doi minori de 13 si 17 ani, ambii din comuna Valea Moldovei, pasageri in autoturism. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,13 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Acesta s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe", ce va fi soluționat procedural.