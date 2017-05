Un tanar beat si fara permis a tamponat o masina care circula regulamentar, la Siret

Tanarul de 21 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Tamponare produsa in Siret de un tanar beat si fara permis. Duminica, ora 20.40, Politia orasului Siret a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" despre faptul ca, pe raza localitatii a avut loc o tamponare, iar conducatorii auto implicati provoaca scandal. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul in intersectia strada Vasile Alecsandri cu strada 9 Mai din localitate, un localnic de 21 de ani, aflat sub influenta bauturilor alcoolice a acrosat usor autoturismul condus regulamentar pe drumul prioritar de un barbat de 48 de ani din comuna Balcauti. In urma impactului, a rezultat avarierea usoara a celor doua autovehicule. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto de 21 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Totodata, in urma verificarilor efectuate in baza de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui autovehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.