Un tanar beat si fara permis de conducere a intrat cu masina in gardul unei locuinte. In noaptea de duminica spre luni, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209A, din comuna Horodniceni, un localnic de 21 de ani, a incercat sa evite un caine, moment in care, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu gardul unui imobil. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto. Totodata, intrucat emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea sub influenta bauturilor alcoolice", ce va fi solutionat procedural.