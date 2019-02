Un tanar care circula cu viteza s-a rasturnat cu masina, la Cumparatura

Un tanar de 21 de ani a fost ranit dupa ce s-a rasturnat cu masina. Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica. In timp ce conducea autoturismul intr-o curba pe DN 2, pe directia Cumparatura spre comuna Bunesti, pe fondul neadaptarii vitezei, tanarul din comuna Bogdanesti a pierdut controlul asupra directiei de mers, a intrat intr-un mal de pamant din afara partii carosabile si s-a rasturnat. In urma accidentului, a rezultat ranirea conducatorului auto. Din cauza leziunilor suferite, acesta nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au prelevat mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.