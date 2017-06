Un tanar care era cautat de autoritatile belgiene pentru crima a fost retinut la Salcea

Tanarul esta acuzat ca a ucis o tanara pe o plaja din Belgia.

Un tanar de 23 de ani din orasul Salcea care era cautat pentru crima de autoritatile belgiene, a fost prins de politistii Serviciului Investigatii Criminale in cooperare cu Politia orasului Salcea. Pe numele lui Alexandru Caliniuc autoritatile belgiene au emis un mandat european de arestare, pentru savarsirea infractiunii de omor. Tanarul este acuzat ca in data de 22 ianuarie a atacat si apoi ucis o tanara de 17 ani, pe o plaja din Belgia. Alexandru Caliniuc ar fi incercat sa smulga de la gatul fetei un lant, insa aceasta a inceput sa strige dupa ajutor, iar tanarul s-a speriat, a strans-o de gat si a sugrumat-o, dupa care a fugit. Tanarul, ce nu figura urmarit la nivel national a fost prezentat Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava, care a dispus retinerea acestuia pentru 24 de ore. Suspectul a fost incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand sa fie prezentat in fata Curtii de Apel Suceava, pentru confirmarea mandatului.