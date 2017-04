Individul a batut cu salbaticie un barbat de 37 de ani peste care a intrat in casa.

Un tanar cautat de autoritatile din Germania pentru tentativa de omor a fost retinut la Preutesti. Vineri, ora 14.50, politistii Serviciului Investigatii Criminale Suceava cu sprijinul politistilor Sectiei 12 Politie Rurala Preutesti, l-au identificat la adresa de domiciliu, pe un tanar de 21 de ani, pe nume Petru-Ciprian Calvan, din comuna Preutesti, fata de care, autoritatile judiciare germane au introdus vineri, o solicitare in vederea arestarii si extradarii, pentru savarsirea tentativei la infractiunea de omor.Tanarul, ce nu figura urmarit national, a fost prezentat Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava, care a dispus retinerea acestuia pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat Curtii de Apel Suceava. In baza ordonantei de retinere, acesta a fost incarcerat in arestul I.P.J. Suceava. Potrivit presei germane, in noapte de 24 februarie, Petru-Ciprian Calvan, a intrat intr-o casa din Mulheim pentru a da o spargere. Proprietarul(un barbat in varsta de 37 de ani) se afla in locuinta impreuna cu sotia(36 ani) si cei doi copii. La un moment dat, barbatul a auzit zgomote suspecte la parterul casei si a mers sa vada ce se intampla. Acolo cel mai probabil, barbatul a dat peste talhari. Sotia l-a auzit pe acesta tipand, iar cand barbatul nu i-a mai raspuns, s-a ascuns cu cei doi copii intr-un dormitor si a alertat politia. Victima a fost gasita de politisti intr-o balta de sange si a fost transportata in stare grava la un spital din Essen. Criminalistii au reusit sa stranga probe ADN atat din casa cat si din imprejurimea acesteia, iar astfel l-au identificat pe roman ca fiind unul dintre faptasi. Petru-Ciprian Calvan se afla in evidentele autoritatilor germane pentru mai multe infractiuni de furt si intrari prin efractie. Politia a stabilit ca, in talharia din 24 februarie, Calvan a avut un complice. Oamenii legii au reusit sa-l identifice si pe al doilea suspect, un cetatean albanez. Imediat dupa comiterea faptei Petru - Ciprian Calvan s-a facut nevazut. El a fost cautat de autoritatile din mai multe orase germane fiind solicitat si sprijinul populatiei in depistarea acestuia. Intre timp Petru - Ciprian Calvan a revenit in tara. Acesta a fost gasit vineri de politistii suceveni la domiciliul sau din Preutesti.