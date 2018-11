Un tanar de 17 ani a ajuns la spital dupa ce i-a exlodat o petarda in mana

Un tanar de 17 ani, din comuna Malini, a ajuns la spital dupa ce i-a explodat o petarda in mana. Incidentul s-a petrecut in cursul zilei de duminica. Minorul a mers pe jos de la domiciliul sau la un magazin mixt din localitate, iar pe acostamentul D.J. 209B a gasit o petarda cu invelisul din carton si care era prevazuta cu fitil. Din curiozitate, acesta a dat foc fitilului, insa timpul pana la explozie a fost foarte mic, fapt pentru care tanarul a fost ranit la mana dreapta.

Acesta a mers inapoi acasa unde a ramas pana seara si pentru ca se simtea rau, rudele l-au transportat cu un autoturism la Spitalul Judetean Suceava. Tanarul a fost diagnosticat cu "plagi taiate la degetele 1,2,3 mana dreapta, produse prin foc, explozie petarda". Dupa ce a primit ingrijiri medicale acesta a fost externat.

Politia vine cu recomandari si precizari privind clasificarea, limitele de varsta, conditiile de achizitionare, comercializare, detinere, depozitare, transport si folosire a articolelor pirotehnice.

Conform art. 37 din Legea 126/1995 republicata, "orice operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an".

Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 si P1 catre persoanele cu varsta sub limita prevazuta de lege, precum si comercializarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de catre pirotehnicieni constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an.

Persoanele care produc, detin, transfera sau comercializeaza articole pirotehnice precum si persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligatia de a obtine autorizatia din partea inspectoratului teritorial de munca si de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie pe raza carora isi desfasoara activitatea, dupa caz.

Persoanele fizice nu au dreptul sa detina, sa utilizeze, sa transporte, sa depoziteze, sa experimenteze ori sa manuiasca explozivi de uz civil sau articole pirotehnice, sub sanctiunea raspunderii penale, daca nu fac dovada calitatii de artificier sau pirotehnician autorizat si nu reprezinta o persoana juridica autorizata si inregistrata conform prevederilor legale, cu exceptia articolelor pirotehnice din categoria 1 si P1 , ce pot fi detinute si utilizate de persoanele care au implinit varsta de 16 ani.

"In vederea prevenirii producerii unor evenimente negative, a sanctionarii persoanelor care in scopul obtinerii unor venituri facile prin care se eludeaza legea pun in pericol sanatatea si integritatea corporala a copiilor nostri, politia suceveana doreste implicarea activa a tuturor cetatenilor si sesizarea organelor de politie a faptelor ce pot constitui ilegalitati la regimul articolelor pirotehnice", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.