Un tanar de 17 ani a fost retinut dupa ce a furat bunuri din mai multe autoturisme si garaje din cartierul Burdujeni

Un tanar de 17 ani a fost retinut de politisti dupa ce a furat bunuri din mai multe autoturisme si garaje din cartierul Burdujeni, municipiul Suceava. Furturile au fost comise in perioada 18 aprilie - 21 august. Politistii Biroului Investigatii Criminale au reusit sa-l prinda pe autor, fiind vorba de Sergiu-Nicolae L. din municipiul Suceava. Oamenii legii au recuperat bunuri furate in valoare de aproximativ 9.500 lei. Tanarul a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca vineri sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava pentru luarea unei masuri preventive.