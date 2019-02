Un tanar de 17 ani a fost retinut dupa ce a provocat un accident si a ajuns cu masina pe calea ferata, la Vatra Dornei

Traficul feroviar a fost blocat pentru aproximativ o ora.

Un tanar de 17 ani, din comuna Poiana Stampei, a fost retinut de politisti dupa ce a provocat un accident rutier. Masina condusa de acesta a ajuns pe calea ferata. Accidentul a avut pe raza orasului Vatra Dornei, vineri dimineata. Politistii au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Transilvaniei din localitate, pe fondul vitezei neadaptate la conditiile de drum si a lipsei de experienta in conducere, tanarul a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune laterala cu un autoturism care circula regulamentar, dupa care, a fost proiectat pe calea ferata, circulatia trenurilor fiind oprita pentru aproximativ o ora, intrucat a fost pusa in pericol siguranta traficului feroviar.

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, minorul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoturismul i-a fost incredintat de un tanar de 22 de ani din Dorna Arini, proprietar al vehiculului.

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal, tanarul de 17 ani fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "distrugere", iar tanarul de 22 de ani sub aspectul comiterii infractiunii de "incredintarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care stia ca nu poseda permis de conducere". Totodata, el a fost retinut pentru 16 ore, fiind incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.