Un tanar de 17 ani din Gulia a furat masina tatalui si a fost depistat in trafic de politisti

Tanarul conducea un autoturism neinmatriculat.

Un tanar de 17 ani a luat cheile masinii tatalui si a plecat la plimbare prin sat. Joi, in jurul orelor 17.40, un echipaj din cadrul Politiei orasului Dolhasca a oprit pentru control pe un drum satesc din satul Gulia, autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu, condus de un tanar de 17 ani din localitate. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, baiatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoturismul nu este inmatriculat, autorizatia provizorie de circulatie fiind expirata din 22 septembrie 2016. Politistii au stabilit faptul ca, minorul a sustras cheile autoturismului apartinand tatalui sau si l-a condus pana la un magazin din apropiere, iar la revenirea la domiciliu, a fost depistat de politie. Fiind testat cu aparatul alcooltest, s-a constatat faptul ca, acesta nu a consumat bauturi alcoolice. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.