Un tanar de 17 ani este cercetat de politisti dupa ce a furat un telefon mobil, la Marginea

Telefonul in valoare de circa 1.000 lei a fost recuperat.

Un tanar de 17 ani este cercetat de politisti dupa ce a furat un telefon mobil. Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a fost sesizata, luni, de un tanar de 17 ani, din localitate, despre faptul ca persoane necunoscute i-au furat telefonul mobil. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, profitand de neglijenta victimei aflata in parcul din centrul localitatii, sambata, in intervalul orar 14.00-14.30, persoane necunoscute i-au furat un telefon mobil, prejudiciul fiind de circa 1.000 lei. In urma investigatiilor efectuate de oamenii legii, autorul faptei a fost identificat ca fiind un localnic de 17 ani, prejudiciul fiind recuperat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt, ce va fi solutionat procedural.