Un tanar de 18 ani a intrat in casa peste un localnic din Scheia si l-a batut

Un tanar a intrat in casa peste un barbat si l-a batut. Un barbat de 49 de ani, din comuna Scheia, a sesizat prin SNUAU 112 faptul ca o persoana a patruns fara drept in locuinta sa si l-a lovit. Politistii au stabilit ca duminica, in jurul orei 19.40, Ionut C., de 18 ani, din comuna Scheia, fiind in stare avansata de ebrietate, a intrat curtea si ulterior in locuinta lui N.A.. Barbatul de 49 de ani era singur acasa si statea in dormitor, in pat. Poarta de acces in curte si usa locuintei erau inchise, dar neasigurate. Proprietarul a auzit galagie si cand a iesit din camera l-a gasit pe tanar in casa. Acesta l-a luat la intrebari pe intrus, dar acesta l-a lovit pe barbat cu pumnul in zona fetei, dupa care victima a reusit sa-l impinga pe agresor afara din casa, iar acesta a plecat din zona. In urma agresiunii suferite, victima nu a solicitat ingrijiri medicale. Politistii fac cercetari in acest caz sub aspectul comiterii infractiunilor de violare de domiciliu si lovirea sau alte violente, in cauza fiind intocmit dosar penal.