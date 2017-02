Un tanar de 18 ani, baut si fara permis, a intrat cu masina intr-un stalp, la Carlibaba

In urma impactului a femeie de 33 de ani, pasagera in autoturism, a fost ranita.

Un tanar de 18 ani, baut si fara permis, a intrat cu masina intr-un stalp. In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 01.30, in timp ce conducea autoturismul pe DN 18, pe raza comunei Carlibaba, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, un tanar de 18 ani din localitate, ce nu poseda permis de conducere, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a derapat si a intrat in coliziune cu un stalp de electricitate. In urma accidentului, a rezultat ranirea unei femei de 33 de ani din comuna Carlibaba, pasagera in autoturism, care a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,29 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunilor de "vatamare corporala din culpa" şi "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.