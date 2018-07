In autoturism politistii au identificat un minor de 12 ani, care se afla ca pasager pe scaunul din stanga-fata.

Un tanar de 18 ani care a fost prins la volan fara permis, a abandonat masina si a luat-o la fuga. Joi dimineata, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, in timp ce efectua activitati de supraveghere si control al traficului rutier pe DC Vuliva, pe raza comunei Fratautii Noi, a observat un autoturism ce se deplasa pe directia catun Vuliva - centrul comunei Fratautii Noi, al carui conducator auto, la vederea politistilor, a oprit brusc si a fugit in vegetatia din apropiere. Politistii au identificat in autoturismul abandonat un un minor de 12 ani din comuna Fratautii Noi, ce se afla ca pasager pe scaunul din stanga-fata. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca autoturismul a fost condus de catre un tanar in varsta de 18 ani, din comuna Fratautii Noi care nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Tanarul s-a ales cu dosar penal.