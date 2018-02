Un tanar de 18 ani din Capu Campului a lovit cu oglinda retrovizoare un pieton, dupa care a parasit locul accidentului

Dupa impact, conducatorul auto a plecat de la fata locului si s-a intors in momentul in care, la fata locului se aflau politistii.

Un tanar de 18 ani a lovit cu oglinga retrovizoare un pieton, dupa care a parasit locul accidentului. Marti, in jurul orei 08.00, in timp ce conducea autoturismul pe DC Larga Deal, din comuna Capu Campului, un tanar de 18 ani, din localitate, a acrosat cu oglinda retrovizoare, un localnic de 30 de ani, care, in calitate de pieton, se deplasa neregulamentar pe partea dreapta a partii carosabile. Dupa impact, conducatorul auto a plecat de la fata locului si s-a intors in momentul in care, la fata locului se aflau politistii. Din accident a rezultat ranirea usoara a pietonului, care a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei", ce va fi solutionat procedural.