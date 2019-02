Un tanar de 19 ani a fost retinut dupa ce a fost prins beat la volan de doua ori in aceeasi zi

Un tanar de 19 ani, din municipiul Dohoroi, judetul Botosani a fost retinut dupa ce a fost prins beat la volan de doua ori in aceeasi zi. Duminica dimineata, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control, pe DN 17A din comuna Marginea, autoturismul condus de tanarul respectiv. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii i-au intocmit tanarului dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".

Ulterior, dupa aproximativ trei ore si jumatate, politistii l-au depistat din nou pe tanarul de 19 ani conducand autoturismul pe DN 17A din comuna Marginea, ocazie cu care, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de 0,65 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Cu ocazia audierilor, acesta a declarat faptul ca, dupa ce a fost depistat prima data de politisti conducand cu o alcoolemie peste limita legala, desi stia si luase la cunostinta despre faptul ca nu mai are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, s-a deplasat cu autoturismul catre domiciliul sau din judetul Botosani.

Tanarul de 19 ani a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, fiind incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.

Totodata, intrucat nu poseda asigurare de raspundere civila auto (RCA), conducatorul auto a fost sanctionat contraventional, fiindu-i retinute placutele cu numarul de inmatriculare.