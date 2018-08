Un tanar de 19 ani a intrat cu masina intr-un copac

Un tanar de 19 ani, din comuna Udesti, a intrat cu masina intr-un copac. Accidentul a avut loc, luni dimineata, pe DJ 208 A, pe raza localitatii Luncusoara. Soferul a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un copac. In urma impactului tanarul a considerat ca nu a suferit leziuni, insa dupa aproximativ noua ore s-a deplasat la Spitalul Judetean Suceava, pentru a primi ingrijiri medicale, intrucat acuza dureri la bratul drept. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.