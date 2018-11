Un tanar de 19 ani din Malini a furat dintr-un magazin de haine din mall

Un tanar de 19 ani, din comuna Malini, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a furat un hanorac dintr-un magazin de haine din mall. Joi seara, acesta a intrat in magazinul C&A si dupa ce a imbracat un hanorac, in cabina de probe, l-a lasat pe el, luandu-si geaca peste acesta. In momentul in care tanarul a iesit din magazin, s-a declansat sistemul de alarma. Acesta a fost oprit de agentul de paza. Cel din urma a sunat la politie si a anuntat furtul. Hanoracul in valoare de 89 lei a fost recuperat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt.