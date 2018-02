Un tanar de 19 ani din Vicovu de Sus a fost prins la volan fara permis

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere.

Un tanar de 19 ani a fost prins la volan fara permis. Duminica, in jurul orei 17.40, o patrula din cadrul Politiei Orasului Vicovu de Sus a oprit, pentru control, la intersectia strazilor Calea Cernauti cu Calea Bucovinei, pe raza localitatii Vicovu de Sus, autoturismul condus de un localnic de 19 ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, s-a constatat faptul ca tanarul nu detine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere.