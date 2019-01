Un tanar de 19 ani s-a urcat beat la volan si a intrat intr-o masina parcata, la Falticeni

Un tanar s-a urcat beat la volan si a provocat un accident rutier. Totul s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri pe strada Sucevei, din municipiul Falticeni. Politistii deplasati la fata locului au identificat autoturismul implicat in tamponare si pe conducatorul auto, un localnic de 19 ani, care a lovit o masina parcata.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,86 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substante".