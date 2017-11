Un tanar de 20 de ani a incercat sa se sinucida dupa o cearta cu iubita

Tanarul a fost transportat la Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc, unde a ramas internat sub supraveghere medicala.

Un tanar de 20 de ani din satul Cotargasi, orasul Brosteni, a incercat sa se sinucida dupa o cearta cu iubita. Acesta locuieste impreuna cu tatal sau. Duminica seara, tanarul a consumat bauturi alcoolice la un bar din localitate. Acesta s-a intors acasa sub influenta bauturilor alcoolice si a mers in camera lui, unde a purtat o discutie, la telefon, in contradictoriu cu prietena sa. La un moment dat, acesta si-a taiat venele de la mana stanga cu un cutit de bucatarie fiind gasit de tatal sau, cazut pe dusumeaua camerei. Barbatul a sunat imediat la 112. La fata locului a intervenit un echipaj al ambulantei, care a pansat plaga taiata si l-a transportat pe tanar la Spitalul Municipal Vatra Dornei. Tot drumul acesta a fost insotit de un politist deoarece se manifesta agresiv. De la spitalul din Vatra Dornei, tanarul a fost transferat la Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc, unde a ramas internat sub supraveghere medicala.