Un tanar de 21 de ani din Fantana Mare a intrat cu masina intr-un sant. In noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 00.20, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2, din directia Suceava – Falticeni, un tanar de 21 de ani, din comuna Fantana Mare, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu terasamentul unui sant. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.