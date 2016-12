Un tanar de 21 de ani, din Vicovu de Sus, prins la volan fara a avea permis, dupa ce a sunat la 112 ca i-a luat foc masina

Tanarul s-a ales cu dosar penal.

A sunat la 112 si a cerut ajutor pentru ca masina i-a luat foc, insa s-a ales cu dosar penal si asta pentru ca polititii au constatat cu stupoare ca soferul nu avea permis de conducere. Este vorba despre un tanar de 21 de ani, din Vicovu de Sus. Miercuri noapte, politistii din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, au fost sesizati prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca a luat foc un autoturism in zona pietei agroalimentare din orasul Vicovu de Sus.S-a procedat la efectuarea de verificari in zona si a fost identificat autoturismul marca Jaguar S-Type, inmatriculat in Anglia, care era oprit. Langa autoturism a fost identificat un barbat care a declarat ca este soferul autoturismului. La fata locului s-a deplasat un echipaj de pompieri, care a stabilit ca nu este nici un pericol, doar s-a incins motorul autoturismului. Conducatorul auto a fost identificat ca fiind Ion Schiporiuc, de 21 de ani, din orasul Vicovu de Sus, iar din verificarile in bazele de date s-a stabilit ca nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. Tanarul s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere.