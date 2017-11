Tanarul de 23 de ani s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, complicitate la fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si fals material in inscrisuri oficiale, ce va fi solutionat procedural.

Un tanar din Arbore a platit 800 de euro pentru un permis fals. Duminica seara, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe DC 45, din comuna Horodnic de Sus, autoturismul condus de un tanar de 23 de ani, din comuna Arbore. Intrucat existau suspiciuni cu privire la autenticitatea si valabilitatea permisului de conducere prezentat de conducatorul auto si eliberat de autoritatile din Ucraina, politistii au efectuat verificari in bazele de date, ocazie cu care, au stabilit faptul ca, la data obtinerii permisului de conducere, respectiv 26 ianuarie 2016, tanarul nu detinea pasaport valabil, document ce i-ar fi fost necesar in vederea trecerii frontierei in statul Ucraina. Astfel, in urma audierii, conducatorul auto a recunoscut faptul ca, permisul de conducere eliberat de catre autoritatile ucrainene l-a obtinut de o persoana necunoscuta in anul 2016, contra sumei de 800 de euro. Politistii au intocmti in cauza dosar penal, tanarul de 23 de ani, fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "complicitate la fals material in inscrisuri oficiale", "uz de fals" si "fals material in inscrisuri oficiale", ce va fi solutionat procedural.