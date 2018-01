Un tanar din Baia a fost retinut dupa ce a sechestrat si batut un adolescent

Individul a fost introdus in CRAP din cadrul IPJ Suceava.

Un barbat de 27 de ani, din localitatea Baia, a fost retinut si urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a agresat si sechestrat un minor de 14 ani. Totul a pornit de la o bataie in strada intre niste copii de etnie rroma. Adultul, unchiul unuia din baietii batuti, pe nume Badea Marius Ghiurita, a vrut sa ii dea o lectie agresorului de 14 ani. L-a gasit pe acesta intr-un bar, l-a luat cu forta de acolo, l-a urcat in masina sa dupa care l-a dus acasa la baiatul agresat. Acolo minorul de 14 ani a fost umilit, agresat, tinut cu forta si obligat sa isi ceara scuze in genunchi de la celalalt baiat. Barbatul de 27 de ani este urmarit penal acum sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal. De asemenea, s-a dispus efectuarea de cerecetari fata de Padurean Constantin, de 24 ani, proprietarul casei in care minorul a fost sechestrat si umilit, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la lipsire de libertate in mod ilegal. Avand in vedere aspectele prezentate, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Malini au procedat la audierea celor doi suspecti iar fata de Badea Marius Ghiurita au emis ordonanta de retinere pe o perioada de 24 ore, urmand ca acesta sa fie prezentat in fata instantei cu propunere de arestare preventiva.