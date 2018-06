Un tanar din Bilca a furat masina mamai sale si s-a oprit cu ea intr-un gard. Acesta era beat

Tanarul dupa ce a consumat bauturi alcoolice la mai multe baruri de pe raza comunelor Bilca si Galanesti, in timp ce conducea autototurismul pe DJ 178F, la iesirea din satul Hurjuieni, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in gardul unui imobil din zona.

Un tanar a furat masina mamei sale si s-a oprit cu ea intr-un gard. O patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a fost sesizata despre faptul ca, pe DJ 178F, din comuna Galanesti, s-a produs un accident soldat cu pagube materiale.Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, duminica, in jurul orei 08.00, un tanar de 21 de ani, din comuna Bilca, a sustras din curtea locuintei, autoturismul mamei sale, pe care l-a condus pe drumurile publice. Astfel, in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 00.50, dupa ce a consumat bauturi alcoolice la mai multe baruri de pe raza comunelor Bilca si Galanesti, in timp ce conducea autototurismul pe DJ 178F, la iesirea din satul Hurjuieni, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in gardul unui imobil din zona. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,90 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.