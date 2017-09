Un tanar din Bogdanesti a ajuns de la discoteca direct la spital

Tanarul a fost transportat la Spitalul Municipal Falticeni.

Un tanar in varsta de 21 de ani, din comuna Bogdanesti, a ajuns de la discoteca direct la spital. In noaptea de sambata spre duminica, tanarul se afla pe terasa din fata unei discoteci, din centrul localitatii, stand de vorba cu mai multi prieteni. La un moment dat, tanarul s-a dezechilibrat, din cauza starii avansate de ebrietate in care se afla, si a cazut pe terasa de beton din fata discotecii, suferind leziuni. La fata locului a ajuns un echipaj medical care l-a transportat pe acesta la Spitalul Municipal Falticeni. Tanarul a fost diagnosticat cu plaga contuza spranceana dreapta.