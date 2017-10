Un tanar din Botosani a furat o autoutilitara plina cu varza. Fiind beat si fara permis s-a rasturnat cu aceasta

Tanarul de 22 de ani avea o alcoolemie de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.

Un tanar beat si fara permis s-a rasturnat cu o autoutilitara furata. In noaptea de miercuri spre joi, Politia Orasului Salcea a fost sesizata prin "S.N.U.A.U 112" despre faptul ca, pe DN 29, din comuna Dumbraveni, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Politistii deplasati la fata locului au identificat pe DN 29, o autoutilitara rasturnata in afara partii carosabile si pe conducatorul auto, un tanar de 22 de ani din judetul Botosani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, oamenii legii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoutilitara apartine unui barbat de 49 de ani din orasul Milisauti. Intrucat emana halena alcoolica, tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Din cercetari, politistii au stabilit faptul ca tanarul, lasat de proprietar sa pazeasca autoutilitara incarcata cu varza pentru comercializare intr-o piata din cartierul Burdujeni, a sustras-o si a condus-o. Tanarul a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.