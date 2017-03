Tanarul de 22 de ani are permisul de conducere suspendat pentru infractiuni la regimul rutier.

Un tanar din Brodina a fost prins in trafic cu permisul suspendat. Joi, in jurul orei 17.00, un echipaj mixt format din politiști ai Serviciului Rutier Suceava si ai Politiei orasului Vicovu de Sus, a oprit pentru control pe DC 48C, din comuna Ulma, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Brodina. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul are permisul de conducere suspendat pentru infractiuni la regimul rutier. Politistii au intocmit in cauza sub aspectul savarsirii infracţiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu permisul de conduce suspendat", ce va fi solutionat procedural.