Un tanar din Brosteni a reusit sa fuga de politisti dupa o urmarire in trafic

Urmarire in trafic, la Brosteni, dupa un sofer cu tupeu, care a reusit sa fuga de politisti. Individul a fost identificat de oamenii legii iar acum este cautat. Miercuri, in jurul orei 15.00, in timp ce actiona pe DN 17B, pe raza de competenta, un echipaj din cadrul Politiei orasului Brosteni a efectuat semnal regulamentar de oprire autoturismul condus de un localnic de 23 de ani, care initial a oprit, iar cand i s-au cerut documentele, a declarat ca nu le are asupra sa si a plecat in viteza spre satul Holda.S-a efectuat urmarirea autoturismului respectiv pe o distanta de circa un kilometru cu autospeciala de serviciu, avand in functiune semnalele acustice si luminoase, conducatorul auto neconformandu-se semnalului, reusind sa se faca nevazut. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca barbatul are dreptul de a conduce autovehicule suspendat din data de 22 noiembrie 2017. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat", ce va fi solutionat procedural.