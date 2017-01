Un tanar din Cacica a ajuns cu BMW-ul intr-un gard de piatra dupa ce s-a speriat ca masina a luat foc

In urma impactului autoturismul a fost avariat in proportie de 60 la suta.

Un tanar din Cacica a ajuns cu BMW-ul intr-un gard dupa ce s-a speriat ca masina a luat foc.In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 03.30, un tanar de 25 ani, din comuna Cacica, in timp ce conducea autoturismul marca BMW, pe D.J. 178 A, la un moment dat, pe raza comunei Partestii de Jos, a observat ca din zona airbag-ului dreapta a pasagerului, iese fum. Soferul a pierdut controlul directiei de mers, a intrat pe contrasens, a lovit un capat de pod, dupa care s-a oprit cu autoturismul intr-un gard de piatra. Tanarul era singur in autoturism. Acesta a reusit sa stinga focul, aruncand zapada in directia bordului. In urma impactului tanarul nu a fost ranit dar autoturismul a fost avariat in proportie de 60%.