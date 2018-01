Conducatorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au recoltat mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Un tanar din Calafindesti s-a rasturnat cu masina dupa ce a incercat sa evite un caine. Luni, in jurul orei 22.00, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209D, din comuna Balcauti, un tanar de 19 ani, din comuna Calafindesti, a incercat sa evite impactul cu un caine care a aparut pe partea carosabila, ocazie cu care, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a derapat, rasturnandu-se in afara partii carosabile. Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto, precum si a fratelui acestuia, un adolescent de 17 ani, localnic, pasager in autoturism. Conducatorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au recoltat mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.