Un tanar din Calafindesti s-a urcat la volan fara permis si a ajuns cu masina in gardul unei locuinte

Un tanar s-a urcat la volan fara permis si a ajuns cu masina intr-un gard. In noaptea de sambata spre duminica, ora 03.30, o patrula din cadrul Sectia 13 Politie Rurala Balcauti a identificat pe un drum satesc din localitate, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un tanar de 23 de ani din comuna Calafindesti, care a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu gardul imprejmuitor al unei locuinte.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.