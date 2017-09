Un tanar din Campulung Moldovenesc a intrat cu masina intr-un gard din beton

Tanarul de 20 de ani nu avea permis de conducere.

Un tanar de 20 de ani din municipiul Campulung Moldovenesc a intrat cu masina intr-un gard din beton. Accidentul a avut loc, duminica noapte, de DC 88, din comuna Sadova. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere, ce va fi solutionat procedural.