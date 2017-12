Tanarul a fost santionat contraventional iar brazii au fost confiscati.

Un tanar din Carlibaba a fost prins cu brazi taiati ilegal. Duminica dupa-amiaza, o patrula din cadrul Sectiei 15 Politie Rurala Vatra Dornei, a oprit pentru control pe DN 18, din comuna Carlibaba, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un localnic de 24 de ani, care transporta pe suportul portbagaj de pe cupola, mai multi brazi. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca cei sapte pomi de iarna transportati nu prezentau amprenta dispozitivului silvic de marcare, iar conducatorul auto nu a putut prezenta documente de provenienta, declarand faptul ca au fost taiati ilegal din locul denumit "Diaca". Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar cei sapte brazi in valoare de 210 lei, au fost confiscati si predati in custodie Ocolului Silvic Iacobeni, pentru valorificare in conditiile legii.