Un tanar din Dolhasca a ajuns in coma la spital dupa ce a incercat sa se sinucida

Tanarul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Un tanar de 23 de ani, din orasul Dolhasca, a ajuns in coma la spital dupa ce a incercat sa se sinucida. Sambata seara, in jurul orei 20.00, tanarul, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a mers impreuna cu sotia sa in livada din spatele locuintei pentru a aduce un cal. Ajunsi in livada, acesta a luat o bucata de lant si s-a urcat intr-un copac unde s-a agatat de un ram cu acel lant cu intentia de a se spanzura. Imediat la fata locului a sosit tatal acestuia, care impreuna cu un vecin l-au dat jos, sesizand imediat politia si ambulanta. La fata locului a ajuns un echipaj medical, care a acordat tanarului primele ingrijiri medicale de specialitate. Acesta a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava pentru investigatii suplimentare, in coma.