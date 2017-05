Un tanar din Dumbraveni a intrat cu mopedul intr-o caruta si a fugit de la fata locului

In urma accidentului patru persoane au fost ranite.

Un tanar a intrat cu mopedul intr-o caruta si a fugit de la fata locului. Tanarul de 25 de ani nu detine permis de conducere si era si baut. Joi, in jurul orei 23.00, un tanar de 25 de ani, din comuna Dumbraveni, in timp ce conducea mopedul marca Honda, pe un drum comunal neclasificat, din pamant si neiluminat, in interiorul localitatii de domiciliu, in dreptul unui imobil, a intrat in coliziune frontala cu un atelaj hipo care circula din sens opus si care era condus de un barbat de 73 ani, localnic. In urma accidentului au fost raniti carutasul, mopedistul si doi localnici, de 26 si respectiv 31 de ani, pasageri pe moped. Imediat dupa accident, tanarul de 25 de ani, care nu poseda permis de conducere, a fugit de la fata locului, fiind identificat dupa aproximativ doua ore la locuinta surorii sale din comuna Dumbraveni. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,38 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, carutasul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ si i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "parasirea locului accidentului" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere".